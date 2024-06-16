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03:00, 16 июня 2024Бывший СССР

В Полтаве раздались взрывы

В Полтаве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava region / Reuters

Взрывы прозвучали в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Ранее Воздушные силы заявляли о пусках в район Кременчуга», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводится, информации о разрушениях и пострадавших нет. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь с 15 на 16 июня в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли мощный удар истребителем-бомбардировщиком Су-34 по ключевой артерии снабжения артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Благодаря атаке удалось разрушить понтонный мост в районе Старого Салтова.

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      Марина Совина
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