В Полтаве раздались взрывы

В Полтаве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Взрывы прозвучали в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Ранее Воздушные силы заявляли о пусках в район Кременчуга», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводится, информации о разрушениях и пострадавших нет. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь с 15 на 16 июня в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли мощный удар истребителем-бомбардировщиком Су-34 по ключевой артерии снабжения артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Благодаря атаке удалось разрушить понтонный мост в районе Старого Салтова.