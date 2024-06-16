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02:43, 16 июня 2024Мир

Сунак назвал условия для установления мира на Украине

Сунак: мир на Украине необходимо установить на приемлемых для Киева условиях

Фото: Urs Flueeler / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости установить мир на Украине на приемлемых для властей республики условиях. Видео с его выступлением опубликовал телеканал Sky News.

По словам политика, участники конференции, проходящей в Швейцарии, продемонстрировали решимость положить конец конфликту на Украине. «Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН», — считает Сунак.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Украины к переговорам с Россией о мирном урегулировании конфликта в случае, если положение украинских войск на поле боя улучшится. «Она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров», — пояснил он.

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      Марина Совина
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