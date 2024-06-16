В Белом доме заявили о готовности Украины к переговорам при одном условии

Салливан: Украина будет готова к переговорам при лучшем положении на поле боя

Украина будет готова к переговорам с Россией о мирном урегулировании конфликта при одном условии, которое назвал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Слова представителя Белого дома приводит ТАСС.

«С точки зрения Украины, она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров», — объяснил он. По словам Салливана, Киев дал понять, что желает завершения конфликта путем переговоров.

Помощник американского президента по национальной безопасности также прокомментировал саммит по Украине в Швейцарии, выразив надежду, что он «может привести к тому результату, который может поддержать весь мир».

Ранее Салливан заявил, что США могут нарушить соглашение с Украиной по безопасности при приходе к власти нового лидера. Он признал, что в таком случае гарантий выполнения договоренностей нет.