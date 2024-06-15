В Белом доме допустили нарушение соглашения с Киевом

Белый дом: США могут нарушить соглашение с Украиной при новом президенте

США могут нарушить соглашение с Украиной по безопасности при приходе к власти нового президента. Об этом заявил помощник действующего американского лидера Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

Он признал, что в таком случае гарантий выполнения договоренностей нет. «Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне», — заявил Салливан.

При этом помощник Байдена отметил, что США, как правило, выполняют взятые на себя обязательства вне зависимости от смены администраций.

Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности на 10 лет. В тексте документа указано, что договор служит мостом к возможному членству Украины в НАТО.