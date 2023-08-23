58-летняя актриса поплавала в бассейне обнаженной

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость поделилась видео, в котором она запечатлена обнаженной. На размещенных кадрах звезда плавает на надувном матрасе в виде арбуза, демонстрируя подтянутую фигуру.

Поклонники восхитились моложавым внешним видом манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 157 тысяч лайков. «Никогда так не завидовал арбузу», «Просто королева», «Восхитительно», «Твои соседи случайно не продают свой дом?», «Красотка», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли попала в объектив папарацци в откровенном наряде. Так, манекенщица прогулялась по городу Сен-Тропе в прозрачном вязаном платье цвета хаки с вырезом на груди, надетом поверх бикини. Среди прочего она надела соломенную шляпу, а в руках она держала розовую сумку люксового бренда Gucci с монограммой марки.