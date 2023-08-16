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07:30, 16 августа 2023Ценности

58-летняя актриса прогулялась по городу в прозрачном платье

Фото: The Photo One / Legion-media

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли попала в объектив папарацци в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

58-летняя манекенщица прогулялась по городу Сен-Тропе в прозрачном вязаном платье цвета хаки с вырезом на груди, надетом поверх бикини. Среди прочего она надела соломенную шляпу, а в руках она держала розовую сумку люксового бренда Gucci с монограммой марки. В качестве обуви она выбрала серебристые тапки, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки.

Ранее немецкая супермодель Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде. Она выбрала для выхода в свет леопардовый костюм, который состоял из топа от бикини с треугольными чашками и завязками на шее и расклешенных брюк с металлическим кольцом на поясе.

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    Карина Черных
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