Перечислены риски для энергосистемы Украины осенью и зимой

Аналитик Кондратьев допустил веерные отключения электричества на Украине зимой

Энергосистема Украины способна выдержать новый отопительный сезон, но у нее есть некоторые проблемы, считает заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил риски, с которыми может столкнуться энергосистема страны с началом холодов.

Новый отопительный сезон

По словам аналитика, сложно оценить, насколько инфраструктура республики восстановилась после обстрелов.

В целом энергосистема достаточно устойчива по-прежнему. Да, есть проблемы, особенно если мы говорим о проблемах в региональных энергосистемах, но я не говорил бы о том, что это проблемы, которые характерны для всей энергосистемы [страны], и она близка к распаду на отдельно изолированные системы Сергей Кондратьев заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов

«Если удары по энергетической инфраструктуре будут возобновлены, если их интенсивность будет высокой, это создаст проблемы для нормального функционирования украинской энергосистемы. Если этих проблем не будет, а будет просто сезонный рост спроса, то все-таки с большой вероятностью украинская энергосистема пройдет этот сезон относительно устойчиво», — объяснил он.

Ресурсы

Чтобы с отоплением не возникло проблем, у Украины должно быть достаточно ресурсов для этого, отметил Сергей Кондратьев.

«Пока, на мой взгляд, и запасы есть, и инфраструктура есть — если мы говорим про уголь, это железные дороги, если мы говорим про газ, это газотранспортная система», — объяснил он.

Зависимость от АЭС

Опыт прошлого года показал, что атомные электростанции (АЭС) важны для энергосистемы Украины, но не играют решающей роли в ней, полагает Сергей Кондратьев.

Я бы не говорил, что при отключении атомной электростанции может возникнуть ситуация, при которой значительная часть населения потеряет доступ к теплу. Это вероятно только в том случае, если не будет электроэнергии, потому что для производства тепла на котельной нам требуется электроэнергия Сергей Кондратьев заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов

«Если мы посмотрим на динамику потребления электроэнергии на Украине за последние два года, очень сильно упало потребление, потому что остановились очень многие промышленные предприятия, поэтому у энергосистемы есть достаточно большой запас резервных мощностей. Еще год назад были ожидания, что в случае выключения Запорожской АЭС энергосистема столкнется с серьезными проблемами. Запорожская АЭС фактически не работает год точно, у нее большинство энергоблоков остановлены, есть энергоблок в горячем резерве, который помогает поддерживать работу инфраструктуры АЭС. Но она не поставляет электроэнергию в энергосистему Украины, и тем не менее украинская энергосистема работает», — сказал аналитик.

По его словам, если Южно-Украинская, Хмельницкая или Ровенская АЭС перестанут поставлять электричество, региональные системы подачи тепла все равно продолжат работать.

«Остановка [АЭС] может привести к проблемам в электроснабжении, но я не говорил бы, что придется отключать энергоснабжение всем. Скорее всего, это будет аналог веерных отключений, которые были прошлой зимой на Украине», — заключил специалист.

Глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в беседе с «Вести.ua» заявил, что из-за отключения какой-либо АЭС во время холодов может произойти катастрофа. Он утверждает, что бесперебойную подачу электроэнергии обеспечат запасы топлива и работоспособность сетей. Однако, если «вылетит» АЭС, по вечерам будет дефицит, даже с учетом зарубежной помощи при авариях.