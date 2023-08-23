Перечислены риски для энергосистемы Украины осенью и зимой
Энергосистема Украины способна выдержать новый отопительный сезон, но у нее есть некоторые проблемы, считает заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил риски, с которыми может столкнуться энергосистема страны с началом холодов.
Новый отопительный сезон
По словам аналитика, сложно оценить, насколько инфраструктура республики восстановилась после обстрелов.
В целом энергосистема достаточно устойчива по-прежнему. Да, есть проблемы, особенно если мы говорим о проблемах в региональных энергосистемах, но я не говорил бы о том, что это проблемы, которые характерны для всей энергосистемы [страны], и она близка к распаду на отдельно изолированные системы
«Если удары по энергетической инфраструктуре будут возобновлены, если их интенсивность будет высокой, это создаст проблемы для нормального функционирования украинской энергосистемы. Если этих проблем не будет, а будет просто сезонный рост спроса, то все-таки с большой вероятностью украинская энергосистема пройдет этот сезон относительно устойчиво», — объяснил он.
Ресурсы
Чтобы с отоплением не возникло проблем, у Украины должно быть достаточно ресурсов для этого, отметил Сергей Кондратьев.
«Пока, на мой взгляд, и запасы есть, и инфраструктура есть — если мы говорим про уголь, это железные дороги, если мы говорим про газ, это газотранспортная система», — объяснил он.
Зависимость от АЭС
Опыт прошлого года показал, что атомные электростанции (АЭС) важны для энергосистемы Украины, но не играют решающей роли в ней, полагает Сергей Кондратьев.
Я бы не говорил, что при отключении атомной электростанции может возникнуть ситуация, при которой значительная часть населения потеряет доступ к теплу. Это вероятно только в том случае, если не будет электроэнергии, потому что для производства тепла на котельной нам требуется электроэнергия
«Если мы посмотрим на динамику потребления электроэнергии на Украине за последние два года, очень сильно упало потребление, потому что остановились очень многие промышленные предприятия, поэтому у энергосистемы есть достаточно большой запас резервных мощностей. Еще год назад были ожидания, что в случае выключения Запорожской АЭС энергосистема столкнется с серьезными проблемами. Запорожская АЭС фактически не работает год точно, у нее большинство энергоблоков остановлены, есть энергоблок в горячем резерве, который помогает поддерживать работу инфраструктуры АЭС. Но она не поставляет электроэнергию в энергосистему Украины, и тем не менее украинская энергосистема работает», — сказал аналитик.
По его словам, если Южно-Украинская, Хмельницкая или Ровенская АЭС перестанут поставлять электричество, региональные системы подачи тепла все равно продолжат работать.
«Остановка [АЭС] может привести к проблемам в электроснабжении, но я не говорил бы, что придется отключать энергоснабжение всем. Скорее всего, это будет аналог веерных отключений, которые были прошлой зимой на Украине», — заключил специалист.
Глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в беседе с «Вести.ua» заявил, что из-за отключения какой-либо АЭС во время холодов может произойти катастрофа. Он утверждает, что бесперебойную подачу электроэнергии обеспечат запасы топлива и работоспособность сетей. Однако, если «вылетит» АЭС, по вечерам будет дефицит, даже с учетом зарубежной помощи при авариях.