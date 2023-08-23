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03:32, 23 августа 2023Бывший СССР

Украинцам предсказали катастрофу в случае отключения какой-либо АЭС

Корольчук: отключение АЭС на Украине в отопительный сезон станет катастрофой

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предсказал катастрофу в случае отключения какой-либо из атомных электростанций (АЭС) в отопительный сезон. Его слова приводит издание «Вести.ua».

По мнению эксперта, достаточное количество топлива и работоспособность сетей могут обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии, однако если «вылетит» АЭС, по вечерам будет наблюдаться дефицит, даже в случае помощи зарубежных партнеров в аварийной ситуации.

Корольчук добавил, что в настоящее время между властями и энергетическими компаниями Украины отсутствует координация, что не позволит до осени существенно изменить ситуацию в сфере энергетики.

Он также указал, что блэкауты будут длиться не часами, а днями. По словам эксперта, отключения могут быть по четыре-пять раз в три дня.

Ранее Корольчук также предупредил, что зимой на Украине могут начаться отключения электричества на длительный срок. По его словам, перебои будут вероятны даже без российских ракетных ударов по инфраструктурным объектам.

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    Марина Совина
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