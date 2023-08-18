Украинцев призвали готовиться к отключениям электричества

Корольчук: зимой электричество на Украине будут отключать без ракетных ударов

Зимой на Украине могут начаться отключения электричества на длительный срок. Об этом предупредил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, передает UBR.ua.

По его словам, перебои будут вероятны даже без российских ракетных ударов по инфраструктурным объектам. «Если будет теплая зима — без ударов будет так же, как и год назад. В самом худшем случае отключения могут длиться и по восемь, и по десять часов», — сказал он.

В июле глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий посоветовал жителям Украины приберечь электрогенераторы из-за ремонта поврежденной инфраструктуры. Он подчеркнул, что украинцам стоит подготовиться ко всем возможным сценариям. «Мы будем делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если понадобится, то лучше, чтобы они были под рукой» , — заявил чиновник.

Ранее директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко предупредил граждан о тяжелом отопительном сезоне. Он порекомендовал запасать топливо, которое обеспечит работу электрогенераторов.