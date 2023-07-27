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17:14, 27 июля 2023Бывший СССР

Украинцам посоветовали приберечь электрогенераторы

В «Укрэнерго» предупредили украинцев о возможных отключениях электричества зимой

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Жителям Украины посоветовали приберечь электрогенераторы из-за ремонта поврежденной инфраструктуры. О возможных отключениях электричества в зимний период украинцев предупредил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на YouTube-канале компании.

«Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты. Точно так же никто не может гарантировать, что все будет нормально, и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму», — сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что украинцам стоит подготовится ко всем возможным сценариям. «Мы будет делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если понадобится, то лучше, чтобы они были под рукой» , — посоветовал он.

Ранее директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко предупредил жителей о тяжелом отопительном сезоне. Он порекомендовал запасать топливо, которое обеспечит работу электрогенераторов.

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    Алевтина Запольская
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