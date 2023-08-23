Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 23 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили о пожаре в перегрузочном комплексе в Одесской области

Власти Одесской области заявили о пожаре в перегрузочном комплексе

Фото: Khmelnytskyi region administration / Reuters

В Одесской области ночью произошел пожар на площади 700 квадратных метров в производственно-перегрузочном комплексе. Об этом заявил глава областной администрации украинского региона Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Вспыхнул пожар, общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на шесть утра огонь локализован», — говорится в публикации.

Пресс-служба мэрии Одессы в Telegram сообщила, что возгорание произошло в складских помещениях, пожарные все еще продолжают работу.

Ранее стало известно о взрывах в порту города Измаил Одесской области. Украинские власти объявляли воздушную тревогу в регионе. Как уточнялось, предупредительные сигналы были включены в Одесской области с 01:32.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Турция и ООН подготовят предложения России по зерновой сделке

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Россию обвинили в попытках заглушить работу Starlink на Украине

    Дымящийся обломок дрона возле пробитой стены склада в Подмосковье сняли на видео

    ФСБ остановила вывоз на Украину 100 икон

    Место попадания беспилотника в здание «Москва-Сити» сняли на видео

    Поставки нефти из России упали до минимума с начала года

    В отеле Мексики появилась опция отдыха для разведенных со стриптизом в номере

    Инсайдер назвал стоимость iPhone 15 Pro

    Последствия взрыва беспилотника в Москва-сити попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости