На Украине заявили о пожаре в перегрузочном комплексе в Одесской области

Власти Одесской области заявили о пожаре в перегрузочном комплексе

В Одесской области ночью произошел пожар на площади 700 квадратных метров в производственно-перегрузочном комплексе. Об этом заявил глава областной администрации украинского региона Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Вспыхнул пожар, общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на шесть утра огонь локализован», — говорится в публикации.

Пресс-служба мэрии Одессы в Telegram сообщила, что возгорание произошло в складских помещениях, пожарные все еще продолжают работу.

Ранее стало известно о взрывах в порту города Измаил Одесской области. Украинские власти объявляли воздушную тревогу в регионе. Как уточнялось, предупредительные сигналы были включены в Одесской области с 01:32.