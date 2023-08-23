В украинском порту Измаил прогремели взрывы

ТСН: в порту города Измаил Одесской области прогремели взрывы

В порту города Измаил Одесской области прогремели взрывы, в регионе обьъявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным журналистов, сигнал воздушной тревоги был включен в регионе с 01:32 (время совпадает с московским). «Мониторинговые каналы объявили, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы», — уточнил телеканал.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины включили сигнал воздушной тревоги. Также стало известно, что нанесенный с помощью беспилотников удар повредил складские помещения и зернохранилища в одном из портов Измаила Одесской области.