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03:55, 23 августа 2023Бывший СССР

В украинском порту Измаил прогремели взрывы

ТСН: в порту города Измаил Одесской области прогремели взрывы
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

В порту города Измаил Одесской области прогремели взрывы, в регионе обьъявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным журналистов, сигнал воздушной тревоги был включен в регионе с 01:32 (время совпадает с московским). «Мониторинговые каналы объявили, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы», — уточнил телеканал.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины включили сигнал воздушной тревоги. Также стало известно, что нанесенный с помощью беспилотников удар повредил складские помещения и зернохранилища в одном из портов Измаила Одесской области.

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    Марина Совина
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