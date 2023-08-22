По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге по всей территории страны

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Воздушные силы страны связывают объявление тревоги с возросшей угрозой ракетной атаки из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит истребители F-16 минимум через полгода. Поставка истребителей будет зависеть от срока обучения украинских специалистов, уточнил министр обороны.