Украинский порт на Дунае продолжил работать после повреждения зернохранилищ

Reuters: украинский порт на Дунае продолжил работу после повреждения складов

Один из украинских портов на Дунае продолжил работу после повреждения складских помещений и зернохранилищ. Об этом сообщает Reuters.

«Украинский речной порт на Дунае продолжает работу после ночной атаки..., в результате которой были повреждены элеваторы и склады», — сообщает агентство со ссылкой на источника.

Ранее стало известно, что нанесенный с помощью беспилотников удар повредил складские помещения и зернохранилища в одном из портов Измаила Одесской области. Вспыхнувший на месте пожар был оперативно потушен.

2 августа украинские власти также сообщали о повреждении портовой инфраструктуры Дуная. Повреждения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.