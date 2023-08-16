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11:37, 16 августа 2023Бывший СССР

Украинский порт на Дунае продолжил работать после повреждения зернохранилищ

Reuters: украинский порт на Дунае продолжил работу после повреждения складов

Фото: Press service of the National Police of Ukraine / Reuters

Один из украинских портов на Дунае продолжил работу после повреждения складских помещений и зернохранилищ. Об этом сообщает Reuters.

«Украинский речной порт на Дунае продолжает работу после ночной атаки..., в результате которой были повреждены элеваторы и склады», — сообщает агентство со ссылкой на источника.

Ранее стало известно, что нанесенный с помощью беспилотников удар повредил складские помещения и зернохранилища в одном из портов Измаила Одесской области. Вспыхнувший на месте пожар был оперативно потушен.

2 августа украинские власти также сообщали о повреждении портовой инфраструктуры Дуная. Повреждения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

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    Алевтина Запольская
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