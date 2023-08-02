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11:42, 2 августа 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры Дуная

Офис генпрокурора Украины: портовая инфраструктура Дуная получила повреждения

Фото: Ukraine's Operational Command 'South' / Reuters

На Украине сообщили о повреждении промышленной и портовой инфраструктуры Дуная в Одесской области в результате обстрелов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора страны.

«В результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения», — сообщили в офисе генпрокурора.

Кроме того, по данным ведомства, было разрушено здание морвокзала.

Ранее оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины уже сообщало о повреждении элеватора и зернохранилища в Одесской области. Кроме того, стало известно о пожаре на нефтебазе в Измаиле.

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    Алевтина Запольская
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