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09:17, 2 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о пожаре на нефтебазе в Одесской области

«Типичная Одесса»: в Измаиле Одесской области произошел пожар на нефтебазе

Кадр: Telegram-канал «Типичная Одесса»

В городе Измаил Одесской области произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Одесса».

Ранее оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже сообщало о пожарах в Одесской области, которые возникли на промышленных и портовых объектах. По данным ВСУ, причиной тому стала ночная атака беспилотников.

С 22 на 23 июля российские войска уже наносили удары по Одессе, где, по данным Минобороны России, готовились террористические акты по территории Российской федерации. Сообщается, что на объектах поражения находились иностранные наемники.

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    Алевтина Запольская
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