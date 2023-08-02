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11:21, 2 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили о разрушении важного инфраструктурного объекта

ВСУ: в Одесской области из-за обстрела разрушены элеватор и зернохранилище

Фото: Oleh Kiper / Odesa Regional State Administration / Reuters

В Одесской области в результате обстрела разрушены важные инфраструктурные объекты: элеватор и зернохранилище. Об этом со ссылкой на оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины пишет РИА Новости.

«Существенные разрушения получили многоэтажные административные здания», — сказано в сообщении командования. Сообщается, что удары были нанесены по портовой инфраструктуре на реке Дунай.

Ранее стало известно, что в Измаиле Одесской области произошел пожар на нефтебазе. Этот город также находится на берегу Дуная.

Также оперативное командование «Юг» сообщало о пожарах на промышленных и портовых объектах в Одесской области.

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    Александр Слабиев
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