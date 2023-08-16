В Одесской области заявили о поврежденных складах и зернохранилищах
В Одессе заявили о поврежденных складских зернохранилищах в одном из портовСюжетРакетные удары по Украине:
В одном из портов Измаила в Одесской области Украины нанесенный с помощью беспилотников удар повредил складские помещения и зернохранилища. С таким заявлением в Telegram выступил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища», — уточнил он, отметив, что вспыхнувшие в месте происшествия пожары оперативно ликвидировали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Ранее стало известно, что в Измаиле и Рени в Одесской области произошли взрывы.