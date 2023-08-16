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08:57, 16 августа 2023Бывший СССР

В Одесской области заявили о поврежденных складах и зернохранилищах

В Одессе заявили о поврежденных складских зернохранилищах в одном из портов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Khmelnytskyi region administration / Reuters

В одном из портов Измаила в Одесской области Украины нанесенный с помощью беспилотников удар повредил складские помещения и зернохранилища. С таким заявлением в Telegram выступил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища», — уточнил он, отметив, что вспыхнувшие в месте происшествия пожары оперативно ликвидировали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее стало известно, что в Измаиле и Рени в Одесской области произошли взрывы.

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    Варвара Кошечкина
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