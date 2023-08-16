В украинских Измаиле и Рени произошли взрывы

«Страна.ua»: в украинских Измаиле и Рени произошли взрывы

В Измаиле и Рени в Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Других подробностей на данный момент не приводится. Ранее ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Уточнялось, что украинские войска выпустили 154 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении ВСУ совершили 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

15 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили резервы под Купянск, где российская армия ведет наступление. По данным немецкого издания Der Spiegel, наступление российских войск на Купянск происходит в неблагоприятное для Киева время.