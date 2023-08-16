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00:30, 16 августа 2023Бывший СССР

Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 154 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. В горловском направлении украинские военные открывали огонь семь раз из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в Донецкой народной республике. Советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнил, что ВСУ потеряли в Урожайном порядка 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники. По его мнению, продвижение украинских войск является незначительным, а говорить о каких-либо существенных результатах преждевременно.

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    Марина Совина
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