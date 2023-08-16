Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 154 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. В горловском направлении украинские военные открывали огонь семь раз из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в Донецкой народной республике. Советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнил, что ВСУ потеряли в Урожайном порядка 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники. По его мнению, продвижение украинских войск является незначительным, а говорить о каких-либо существенных результатах преждевременно.