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07:25, 23 августа 2023Мир

Украинцы устроили погром в польском хостеле

WNP: выгнанные из хостела в Гданьске украинцы устроили погром

Фото: Christian Ender / Globallookpress.com

Два пьяных украинца устроили погром в одном из хостелов польского города Гданьск. Об этом пишет портал WNP со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Мариуша Хржановского.

Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел в пятницу, 18 августа. Двое украинцев в возрасте 33 и 21 год разбили окна в здании хостела. Хржановский добавил, что они проникли внутрь, где также сломали несколько дверей. Кроме того, нарушители разбили окна автомобиля, припаркованного у хостела.

На место прибыла полиция, которая задержала злоумышленников. В организме 21-летнего украинца выявили почти 2,5 промилле алкоголя, у другого — более одного промилле. Пресс-секретарь указал: вероятно, мужчины были недовольны тем, что их выгнали из хостела из-за неподобающего поведения.

Ранее стало известно, что отношение жителей Польши к украинцам изменилось в худшую сторону из-за возникших проблем после наплыва беженцев.

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    Марина Совина
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