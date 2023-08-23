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13:00, 23 августа 2023Бывший СССР

Российский полковник назвал способы нарушить связь ВСУ со Starlink

Полковник Литовкин назвал способы нарушить связь ВСУ со Starlink

Фото: Peter Martinez / Globallookpress.com

Россия может отключить Вооруженные силы Украины от системы связи Starlink сразу несколькими способами, что станет критичным для военных: Starlink необходим для получения разведывательной информации, коммуникаций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Starlink состоит из двух частей: есть тысячи спутников, летающих в околоземной орбите, есть процессоры, расположенные на Земле, которые принимают информацию с этих спутников. Уже с процессоров информация распределяется по адресам. Но связь можно прервать. Во-первых, есть средства радиоэлектронной борьбы. Бывает так, что едешь в Москве, и в центре города начинают сбоить навигаторы. Так же перестает работать и связь со Starlink», — объяснил Литовкин.

Другой способ, по словам военного, — вывод из строя непосредственно спутников. Но их слишком много, потому это непросто. Третий способ — уничтожение процессоров на Земле. Такой вариант тоже затруднителен, поскольку процессоры достаточно небольшие, обнаружить их сложно.

«Конечно, для ВСУ уничтожение связи со Starlink критично. Через них они получают развединформацию. Ну и, конечно, это не только разведка, но и связь, коммуникации», — заключил полковник.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия глушит работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. По мнению представителя Пентагона, действия России направлены против попыток США вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку этих спутников для нужд военных.

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    Варвара Кошечкина
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