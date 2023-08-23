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09:14, 23 августа 2023Мир

Россию обвинили в попытках заглушить работу Starlink на Украине

В Пентагоне обвинили Россию в попытках заглушить работу Starlink на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Россия глушит работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. С таким обвинением выступил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен. Его слова приводит The Washington Post.

По его мнению, действия России направлены против попыток США вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку этих спутников для нужд военных США. В частности, речь идет о группировке до одной тысячи аппаратов.

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    Виктория Кондратьева
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