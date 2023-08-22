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21:19, 22 августа 2023Мир

В США рассказали о хаосе в рядах ВСУ из-за отключения Маском Starlink

The New Yorker: из-за отключения Маском Starlink в рядах ВСУ был хаос

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Однажды американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск отключил переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) терминалы связи Starlink, из-за чего в рядах украинской армии начался хаос. О последствиях подобного решения рассказывает The New Yorker.

В материале издания приводятся слова бойца украинского корпуса связи Николая, который отвечал за обеспечение доступа к Starlink на передовой. Он вспомнил, как украинские силы на южном направлении фронта внезапно оказались без связи.

«Мы пересекли эту границу (линию соприкосновения — прим. «Ленты.ру»), и Starlink перестал работать (...) Связь пропала, подразделения были изолированы. Когда вы в наступлении, особенно командирам, вам нужен постоянный поток информации от батальонов. Командирам приходилось выезжать на поле боя, чтобы быть в зоне действия радиосвязи, рискуя собой», — сказал Николай, отметив, что «был хаос».

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года Илон Маск провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Бизнесмен подчеркнул, что он и российский лидер обсудили ситуацию на Украине.

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    Варвара Кошечкина
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