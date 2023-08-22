Маск сообщил о разговоре с Путиным насчет Украины в 2022 году

New Yorker: Илон Маск провел разговор с Владимиром Путиным осенью 2022 года

Миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск осенью 2022 года провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона сообщает журнал New Yorker.

В статье указывается, что Пентагон был заинтересован в предоставлении SpaceX с помощью системы Starlink доступа в интернет украинским бойцам. При этом сам бизнесмен был обеспокоен тем, что технологии применяются в военных целях.

Кроме того, в одном из разговоров с чиновниками из Пентагона Маск сообщил, что в октябре прошлого года он провел беседу с Путиным. Бизнесмен подчеркнул, что он и российский лидер обсудили ситуацию на Украине.

Как уточняет другой источник издания, Маск отметил, что разговаривал с Владимиром Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter вариант мирного плана по текущему кризису. Миллиардер заявил, что его консультации с Москвой носили регулярный характер.

Ранее Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Эксперт указал на пагубную роль Штатов в украинском кризисе. Он уточнил, что США сначала игнорировали опасения России в вопросе европейской безопасности. Аналитик также обвинил Вашингтон в саботаже и срыве переговоров между Москвой и Киевом в Турции. Миллиардер поддержал слова британского аналитика.

Помимо этого, Маск поддержал критику кандидата в президенты США Вивека Рамасвами.в адрес Штатов из-за помощи Украине. Политик ранее заявил, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим.