Илон Маск поддержал критику в адрес США из-за помощи Украине

Миллиардер и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск поддержал критику в адрес США из-за помощи Украине. Об этом он заявил на странице в этой соцсети.

Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. По его словам, в это время граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Такое поведение показывает пример политики «Америка на последнем месте», с чем согласился Маск.

«Абсолютно точно», — поддержал Рамасвами американский бизнесмен.

Ранее Маск согласился с мнением о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, предприниматель согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса, который обвинил США в затягивании конфликта на фоне неудач украинской армии.

