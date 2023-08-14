Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ

Маск согласился с мнением аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Маск написал в комментариях под постом в соцсети Х (бывший Twitter).

Меркурис указал на пагубную роль Вашингтона в украинском кризисе. Он уточнил, что Соединеные Штаты сначала игнорировали опасения России в вопросе европейской безопасности. Аналитик также обвинил США в саботаже и срыве переговоров между Москвой и Киевом в Турции. Он указал на то, что после провала контрнаступления украинской армии Вашингтон мог бы начать диалог с Москвой. Но вместо этого «требует продолжения бойни», указал он.

Аналитик добавил, что на каждом «перепутье» американское руководство выбирало путь конфронтации и конфликта. Маск согласился с мнением и написал: «Точно».

Ранее Маск уже поддерживал заявление инвестора Дэвида Сакса о провалившемся контрнаступлении ВСУ.