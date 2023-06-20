Маск согласился с мнением о неудаче контрнаступления ВСУ. Что американский бизнесмен думает о военной помощи Украине?

Илон Маск заявил о поддержке статьи Сакса о провале наступления ВСУ и роли США на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск согласился в Twitter с мнением бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрогнозировавшего поражение США на Украине.

Как говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter, «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Он напомнил, что Запад отверг переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые могли остановить конфликт.

Сакс сравнил происходящее с Афганистаном, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там верх. По его мнению, Вашингтон близок к аналогичному результату и на Украине.

Хорошо сказано Илон Маск Американский предприниматель

Вопросы к военной помощи Киеву

9 июня Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 2,1 миллиарда долларов. В него вошли критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Украине, в частности, предоставят дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ракеты Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma.

Комментируя выделение Киеву новой военной помощи, Маск задался вопросом «чем это закончится».

Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности Илон Маск Американский предприниматель

Также американский предприниматель прокомментировал потерю армией Украины немецких танков Leopard 2. Он назвал эти боевые машины крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин.

Маск ответил на пост одного из пользователей Twitter про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2. Дипломат заявил, что, «судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья». Пользователь предположил, что бойцы ВСУ недостаточно подготовлены для их использования. Поэтому, по его мнению, возможные новые поставки будут напрасными.

Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами Илон Маск Американский предприниматель

По мнению бизнесмена, танков должно быть «либо много», либо «не быть» вообще.

Помощь от Маска

В то же время сам Маск передал Украине 100 миллионов долларов. Об этом он написал в ответ американскому писателю Стивену Кингу, который предложил бизнесмену передать его синюю галочку в Twitter, означающую подлинность аккаунта, фонду, который оказывает помощь Украине.

Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны США Илон Маск Американский предприниматель

В октябре прошлого года Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.

Высказывания бизнесмена вызвали большой резонанс. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал принадлежащую Маску американскую компанию SpaceX выбрать сторону после того, как она ограничила доступ военных беспилотников на Украине к Starlink. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием.