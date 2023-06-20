Маск согласился с мнением о неудаче контрнаступления ВСУ. Что американский бизнесмен думает о военной помощи Украине?
Американский бизнесмен Илон Маск согласился в Twitter с мнением бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрогнозировавшего поражение США на Украине.
Как говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter, «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Он напомнил, что Запад отверг переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые могли остановить конфликт.
Сакс сравнил происходящее с Афганистаном, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там верх. По его мнению, Вашингтон близок к аналогичному результату и на Украине.
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Вопросы к военной помощи Киеву
9 июня Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 2,1 миллиарда долларов. В него вошли критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Украине, в частности, предоставят дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ракеты Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma.
Комментируя выделение Киеву новой военной помощи, Маск задался вопросом «чем это закончится».
Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности
Также американский предприниматель прокомментировал потерю армией Украины немецких танков Leopard 2. Он назвал эти боевые машины крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин.
Маск ответил на пост одного из пользователей Twitter про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2. Дипломат заявил, что, «судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья». Пользователь предположил, что бойцы ВСУ недостаточно подготовлены для их использования. Поэтому, по его мнению, возможные новые поставки будут напрасными.
Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами
По мнению бизнесмена, танков должно быть «либо много», либо «не быть» вообще.
Помощь от Маска
В то же время сам Маск передал Украине 100 миллионов долларов. Об этом он написал в ответ американскому писателю Стивену Кингу, который предложил бизнесмену передать его синюю галочку в Twitter, означающую подлинность аккаунта, фонду, который оказывает помощь Украине.
Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны США
В октябре прошлого года Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.
Высказывания бизнесмена вызвали большой резонанс. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал принадлежащую Маску американскую компанию SpaceX выбрать сторону после того, как она ограничила доступ военных беспилотников на Украине к Starlink. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием.