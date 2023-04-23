Илон Маск передал Украине 100 миллионов долларов

Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал Украине 100 миллионов долларов

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что передал Украине 100 миллионов долларов. Об этом он написал в Twitter.

«Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны США», — написал бизнесмен в соцсети, владельцем которой является.

Такой комментарий Маск оставил в ответ американскому писателю Стивену Кингу, который предложил бизнесмену передать его синюю галочку в Twitter, означающую подлинность аккаунта, фонду, который оказывает помощь Украине.

В октябре Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. Высказывания бизнесмена вызвали большой резонанс.

