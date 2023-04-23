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15:17, 23 апреля 2023Бывший СССР

Илон Маск передал Украине 100 миллионов долларов

Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал Украине 100 миллионов долларов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что передал Украине 100 миллионов долларов. Об этом он написал в Twitter.

«Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны США», — написал бизнесмен в соцсети, владельцем которой является.

Такой комментарий Маск оставил в ответ американскому писателю Стивену Кингу, который предложил бизнесмену передать его синюю галочку в Twitter, означающую подлинность аккаунта, фонду, который оказывает помощь Украине.

В октябре Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. Высказывания бизнесмена вызвали большой резонанс.

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Варвара Кошечкина
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