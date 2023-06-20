Илон Маск двумя словами прокомментировал статью о провале ВСУ

Маск поддержал статью бизнесмена Сакса о провале наступления ВСУ и роли США на Украине

Американский предприниматель Илон Маск положительно отреагировал в Twitter на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которой тот прогнозирует поражение США на Украине.

Как говорится в материале Сакса, опубликованной в Twitter, «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Он напомнил, что Запад отверг переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые могли остановить конфликт.

Сакс сравнил происходящее с Афганистаном, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что Штаты одерживают там верх. По его мнению, США приближаются к аналогичному результату и на Украине. «Хорошо сказано», — прокомментировал двумя словами статью Маск, поддержав мнение Сакса.

Ранее Илон Маск высказался о потере ВСУ немецких танков Leopard 2. Он назвал эти боевые машины крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин. По мнению бизнесмена, их должно быть «либо много», либо «не быть» вообще.