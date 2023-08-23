В Крыму на 84 площадках пройдет акция «Ночь кино»

В Крыму 26 августа состоится Всероссийская акция «Ночь кино»

В Крыму на 84 площадках крымских учреждений культуры пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».

Новинки российского кинематографа покажут 26 августа. Зрители увидят три самые кассовые отечественные картины 2022-2023 годов. Это такие фильмы, как «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, «Вызов» режиссера Клима Шипенко и «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка.

Картины покажут в библиотеках, домах культуры, сельских клубах и кинотеатрах в 16 крымских муниципалитетах. Отмечается, что посетить кинопоказы можно будет бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Городском театре Анапы состоится 32-й фестиваль «Киношок». В 2023 году жюри подготовило четыре конкурсные программы: кинолент для детей «Киномалышок», полнометражных и короткометражных фильмов, а также конкурс телефильмов «ТВ-ШОК».

