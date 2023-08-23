Настойку за миллиарды рублей приготовили в российском городе из сгоревшего леса

Настойку за миллиарды рублей приготовили в Екатеринбурге из сгоревшего леса

В Екатеринбурге приготовили настойку из сгоревшего леса. Таким образом паб FJORD решил привлечь внимание к проблеме лесных пожаров, которые произошли в Свердловской области с мая по июль 2023 года. Об этом сообщает 66.RU.

Бармены из российского города использовали для приготовления напитка опаленные ветки пихты, кору сгоревшей сосны, сожженные шишки и горелые еловые ветви. Ингредиенты были собраны в одном из лесов неподалеку от Верхней Пышмы, где недавно потушили пожар площадью 845 гектаров.

Бутылку настойки можно купить за 6,5 миллиарда рублей. Примерно такая сумма нужна, чтобы высадить по четыре тысячи сеянцев сосен и елей на каждом гектаре сгоревших лесов. В баре заявили, что если кто-то приобретет бутылку, все вырученные деньги будут переданы в экологические фонды Урала и питомники растений.

Паб FJORD готовит напитки из природных компонентов. Основная цель необычной настойки — показать, что если не уделять проблеме лесных пожаров достаточно внимания, в будущем напитки придется делать из углей и пепла. «Уральские леса — это невероятное богатство для местного общепита. Благодаря им мы можем готовить напитки и блюда из редких ягод и трав, а также проводить гастрономические фестивали. В этом году пожары на Урале достигли таких масштабов, что следом за лесами сгорали целые села. Если так пойдет и дальше, то не останется никакого леса, а вместе с ним и уральской кухни. Да и нас тоже, скорее всего», — заявил сооснователь заведения Константин Целолихин.

Ранее глава МЧС Александр Куренков назвал Свердловскую область одним из наиболее подверженных пожарам регионов в стране. По сравнению с 2022 годом число очагов возгорания там выросло в полтора раза.