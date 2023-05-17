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13:48, 17 мая 2023Россия

В трех регионах России из-за лесных пожаров сгорели более 6000 строений

В трех регионах России из-за лесных пожаров сгорели более 6000 строений, включая 800 домов
СюжетЛесные пожары:

Фото: Dave Hoefler / Unsplash

В трех российский регионах из-за лесных пожаров сгорели больше 6000 строений, включая более 800 домов. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков, пишет ТАСС.

«В Свердловской, Курганской, Тюменской областях в результате распространения огня в 25 населенных пунктах повреждены более 6000 строений, в том числе 802 жилых дома», — сказал глава ведомства во время доклада президенту России Владимиру Путину.

По его словам, Свердловская область является одним из наиболее подверженных пожарам регионов в стране. Число очагов возгорания, по сравнению с прошлым годом, там выросло в полтора раза, отметил министр.

6 мая губернатор российского региона Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической. Вечером того же дня в поселке Первомайский сгорели два склада с порохом. Смог 9 мая дошел до Екатеринбурга.

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Никита Абрамов
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