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07:09, 9 мая 2023Россия

В Екатеринбурге зафиксировали смог из-за лесных пожаров

В Екатеринбурге зафиксировали смог из-за лесных пожаров в Свердловской области
СюжетЛесные пожары:

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

В Екатеринбурге зафиксировали смог на фоне природных пожаров, происходящих в Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Специалисты рекомендуют не открывать окна, провести влажную уборку, использовать на улице маски и респираторы, промывать чаще нос и горло, а также отказаться от длительных прогулок.

В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что 9 и 10 мая в регионе будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В отдельных районах в ночь на 10 мая ожидаются заморозки до минус 7 градусов.

В апреле Омск накрыл смог, образовавшийся из-за нескольких десятков лесных пожаров, которые бушуют в регионе.

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Юлия Мискевич
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