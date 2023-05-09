В Екатеринбурге зафиксировали смог из-за лесных пожаров в Свердловской области

В Екатеринбурге зафиксировали смог на фоне природных пожаров, происходящих в Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Специалисты рекомендуют не открывать окна, провести влажную уборку, использовать на улице маски и респираторы, промывать чаще нос и горло, а также отказаться от длительных прогулок.

В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что 9 и 10 мая в регионе будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В отдельных районах в ночь на 10 мая ожидаются заморозки до минус 7 градусов.

В апреле Омск накрыл смог, образовавшийся из-за нескольких десятков лесных пожаров, которые бушуют в регионе.