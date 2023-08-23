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15:51, 23 августа 2023Из жизни

Священник пообещал выгнать бедных из рая

Nile Post: архиепископ из Уганды Поль Семогерере пообещал бедным место в аду

Фото: Joshua Earle / Unsplash

Высокопоставленный католический священник из Уганды объявил, что люди неправильно поняли Евангелие, и пообещал выгнать бедных из рая. Об этом сообщает Nile Post.

С такими заявлениями выступил архиепископ Кампалы Поль Семогерере, которого в 2021 году благословил на служение папа римский Франциск. Обращаясь к пастве во время праздничной мессы в честь архиепископа Августина Касуджи, Семогерере заявил, что христианам следует использовать данные им свыше таланты, чтобы выбраться из нищеты. В противном случае им уготовано место в аду.

«Господь не пустит бедноту на небеса. Ты туда не попадешь. Я сам буду стоять у входа, чтобы помешать этому», — заявил священник. Он добавил, что верующие неверно поняли Евангелие, видимо, имея в виду 24 стих 19 главы Евангелия от Матфея, в котором сказано: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие!»

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Семогерере также отметил, что Бог дал каждому человеку все, чтобы быть богатым, поэтому причиной бедности может быть только лень. «Бог скажет, что создал тебя с глазами, мозгом, вдохнул в тебя жизнь, а ты уйдешь бедным? Ты сгоришь в аду! Мы должны усердно работать. Давайте не будем спать и бездельничать», — подытожил Семогерере.

Ранее сообщалось, что пастор из американского города Сент-Питерсберг оказался организатором преступной группы, похитившей товары на 1,4 миллиона долларов. Полиция задержала 55-летнего руководителя церкви Роберта Делла и его четырех сообщников, которые, как выяснилось, занимались кражами из магазинов.

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    Никита Савин
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