В Калуге прошел фестиваль пенсионеров в зачет летней областной спартакиады

В Калуге прошел фестиваль пенсионеров в зачет летней областной спартакиады. Об этом сообщает KP.RU.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 20 августа. В соревнованиях участвовали представители 16 муниципалитетов. Все спортсмены были разделены на три группы. Известно, что в программу фестиваля входили состязания по пулевой стрельбе, дартсу, легкой атлетике, шахматам, многоборью и сдаче норм ГТО.

Так, первое место заняли участники из Калуги, Сухиничского и Малоярославецкого районов. На второй позиции — спортсмены из Боровского, Перемышльского и Юхновского районов. Замкнули тройку лидеров участники из Малоярославецкого, Козельского и Медынского районов.

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана прошел чемпионат России по парапланеризму, в котором приняли участие свыше 130 лучших пилотов со всей страны. Соревнования проходили с 1 по 9 июля.