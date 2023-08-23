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17:00, 23 августа 2023Моя страна

В Калуге прошел фестиваль пенсионеров

В Калуге прошел фестиваль пенсионеров в зачет летней областной спартакиады

Фото: DGLimages / Shutterstock / Fotodom

В Калуге прошел фестиваль пенсионеров в зачет летней областной спартакиады. Об этом сообщает KP.RU.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 20 августа. В соревнованиях участвовали представители 16 муниципалитетов. Все спортсмены были разделены на три группы. Известно, что в программу фестиваля входили состязания по пулевой стрельбе, дартсу, легкой атлетике, шахматам, многоборью и сдаче норм ГТО.

Так, первое место заняли участники из Калуги, Сухиничского и Малоярославецкого районов. На второй позиции — спортсмены из Боровского, Перемышльского и Юхновского районов. Замкнули тройку лидеров участники из Малоярославецкого, Козельского и Медынского районов.

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана прошел чемпионат России по парапланеризму, в котором приняли участие свыше 130 лучших пилотов со всей страны. Соревнования проходили с 1 по 9 июля.

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    Карина Черных
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