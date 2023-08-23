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16:51, 23 августа 2023Мир

В Польше назвали причины бегства украинцев за рубеж

Польский генерал Скшипчак: люди бегут из Украины из-за отказа от мира с Россией

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинцы бегут из страны из-за отказа от мира с Россией. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для Wprost.

По его словам, эмиграция из Украины «стала серьезной проблемой». «Люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий», — считает генерал.

Ранее Скшипчак заявил, что Украине грозит «медленная агония» из-за отказа от мира с Россией. По его мнению, наиболее оптимальным вариантом завершения боевых действий является «корейский сценарий» с заморозкой линии фронта.

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    Александр Слабиев
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