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15:29, 23 августа 2023Мир

В Польше пригрозили Украине «медленной агонией»

Польский генерал Скшипчак: Украине грозит медленная агония из-за конфликта

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Украине грозит «медленная агония» из-за продолжающегося военного конфликта и отсутствия перспектив его завершения. Об этом написал польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Wprost.

По его мнению, для завершения конфликта на Украине лучше всего подойдет корейский сценарий, то есть заморозка линии фронта и закрепление ее как временной границы. По такому принципу существуют Северная и Южная Кореи.

«Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию», — пишет Скшипчак в своей статье для издания. Он предупредил, что одной из основных угроз стал выезд украинцев из страны.

Ранее экс-постпред Германии при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг раскритиковал Запад за поставки Украине вооружений. По его мнению, страны Запада демонстрируют зацикленность на отправке Украине оружия.

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    Александр Слабиев
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