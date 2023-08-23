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12:08, 23 августа 2023Мир

В Германии заявили о зацикленности Запада на поставках оружия Украине

Бывший дипломат ФРГ Людекинг раскритиковал Запад за поставки Украине вооружений

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Бывший постпред Германии при Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Рюдигер Людекинг раскритиковал Запад за поставки Украине вооружений. Об этом он написал в своей колонке для газеты Cicero.

По его мнению, страны Запада демонстрируют зацикленность на отправке Украине оружия. Вместо однобокого взгляда на конфликт он предлагает искать мирные выходы из кризиса.

«Главный недостаток западной политики заключается в том, что в качестве условия для поиска дипломатического решения проблемы выдвигается требование военной победы Украины», — отмечает экс-дипломат. Он добавил, что Запад демонстрирует высокомерие, отвергая мирные инициативы Китая и стран Глобального Юга.

Также он раскритиковал решение об отправке Украине истребителей F-16, сравнив его с поставками танков Abrams. Людекинг подчеркнул, что танки Abrams не помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести успешное контрнаступление.

Ранее в Германии уличили Запад в переходе красной черты из-за поставок F-16 Украине. По мнению депутата Бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт, западные страны вновь преступили красную черту в прокси-войне с Россией, дав согласие на предоставление Украине истребителей-бомбардировщиков данного типа.

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    Максим Габриелян
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