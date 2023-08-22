В Германии уличили Запад в переходе красной черты из-за поставок F-16 Украине

Депутат Бундестага Вагенкнехт: Запад перешел красную черту в прокси-войне с РФ

Западные страны вновь переступили красную черту в прокси-войне с Россией, дав согласие на предоставление Украине истребителей-бомбардировщиков F-16, заявила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт, ее заявление опубликовано на ее странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«После того как США высказались за скорую передачу [Киеву] истребителей F-16, Нидерланды и Дания теперь хотят как можно быстрее доставить их на Украину», — отметила она, заявив, что Запад в очередной раз перешел красную черту.

Продолжая свою мысль, Вагенкнехт добавила, что бесконечное затягивание вооруженного конфликта с помощью поставок оружия вместо усилий по достижению компромиссного мира — «это не солидарность, а чистый цинизм». Добавив, что эксперты в ФРГ понимают, что поставки истребителей недостаточно для победы Киева, однако все же называют их «необходимым элементом для поддержания и повышения мотивации населения и войск», депутат задалась вопросом о том, до каких пор украинцев будут подталкивать «идти на смерть во имя недостижимых целей».

Ранее в США назвали способное уничтожить F-16 российское оружие.

Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых Вооруженным силам Украины (ВСУ).