Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:37, 23 августа 2023Мир

Ракета КНДР перелетела через территорию Японии

Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником. Об этом сообщает NHK со ссылкой на правительство Японии.

Уточняется, что в 4:00 (22:00 23 августа по московскому времени) ракета КНДР перелетела Японию в сторону Тихого океана. «Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается. Попыток сбить ракету предпринято не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации об ущербе в результате пуска ракеты КНДР не поступало.

24 июля КНДР осуществила со своей территории запуск предполагаемой баллистической ракеты. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Тогда сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны версии причин крушения самолета Пригожина

    Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Брянской области

    Суд арестовал организатора диггерской экскурсии в Москве

    Байден с семьей посетил занятие по пилатесу

    Ракета КНДР перелетела через территорию Японии

    Медведчук предрек неизбежную гибель Украины

    Медведев раскритиковал Маска из-за новой функции в Twitter

    Стали известны предполагаемые пассажиры разбившегося под Тверью самолета

    В российском городе грузовик сбил трех детей-велосипедистов во время тренировки

    Москвич зарезал жену на глазах у малолетней падчерицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости