Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником. Об этом сообщает NHK со ссылкой на правительство Японии.

Уточняется, что в 4:00 (22:00 23 августа по московскому времени) ракета КНДР перелетела Японию в сторону Тихого океана. «Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается. Попыток сбить ракету предпринято не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации об ущербе в результате пуска ракеты КНДР не поступало.

24 июля КНДР осуществила со своей территории запуск предполагаемой баллистической ракеты. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Тогда сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сразу связываться с властями.