Япония сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты

NHK: Минобороны Японии сообщает о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила со своей территории запуск предполагаемой баллистической ракеты. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

Запуск был совершен 18:11 по московскому времени. Отмечается, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Северная Корея запустила «баллистическую ракету» в 14-й раз с 19 июля.

Вечером 18 июля КНДР произвела пуск двух баллистических ракет в сторону Японии. Позднее в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены в Японское море.