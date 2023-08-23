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15:30, 23 августа 2023Культура

Актер-боец Тактаров рассказал о потере ролей в зарубежных фильмах

Актер и боец Олег Тактаров рассказал, что потерял роли в зарубежных фильмах

Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости

Российский актер и боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров потерял роли в четырех зарубежных фильмах. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам Тактарова, его роль убрали из одного британского и трех американских фильмов. «Я уже был отобран, мы работали, и тут вдруг я исчезаю. Моего героя якобы нет, и мне не объясняют, только виновато глаза отводят. Мол, что-то переписалось, переделалось, бюджет снижается», — поделился он.

При этом Тактаров отметил, что на зарубежную киноиндустрию влияют забастовки актеров и сценаристов США.

Ранее в Испании оценили влияние забастовок Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США на местную киноиндустрию.

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    Варвара Кошечкина
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