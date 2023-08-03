В Испании оценили влияние забастовок актеров и сценаристов США на киноиндустрию

Забастовки актеров и сценаристов США окажут влияние на киноиндустрию Испании

В Испании оценили влияние забастовок Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США на местную киноиндустрию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

По словам главы испанской кинокомиссии Карлоса Росадо, забастовки в США уже оказывают влияние на местную киноиндустрию. «В результате забастовки были отложены четыре крупных съемочных процесса, и испанские продюсеры накапливают расходы, которые не смогут возместить», — сказал он.

При этом Росадо подчеркнул, что подобное влияние забастовок американских коллег свидетельствует о том, что отношения индустрии США и Испании расширяются.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.