Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:52, 3 августа 2023Культура

В Испании оценили влияние забастовок актеров и сценаристов США на киноиндустрию

Забастовки актеров и сценаристов США окажут влияние на киноиндустрию Испании

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В Испании оценили влияние забастовок Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США на местную киноиндустрию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

По словам главы испанской кинокомиссии Карлоса Росадо, забастовки в США уже оказывают влияние на местную киноиндустрию. «В результате забастовки были отложены четыре крупных съемочных процесса, и испанские продюсеры накапливают расходы, которые не смогут возместить», — сказал он.

При этом Росадо подчеркнул, что подобное влияние забастовок американских коллег свидетельствует о том, что отношения индустрии США и Испании расширяются.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против научных институтов РАН

    На Украине потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу

    Найден улучшающий симптомы СДВГ метод лечения

    Пассажир пригрозил отрезать голову стюардессе во время полета и угодил в полицию

    Премьер Индии принял решение по участию в саммите БРИКС

    В Верховной Раде признались в отсутствии плюрализма

    Названы самые дорогие торговые улицы Москвы

    Власти российского города захотели отнять дома у дачников

    Российского педофила-рецидивиста осудили на 16 лет и назначили ему лечение

    В Госдуме отреагировали на призыв прекратить госзакупки иномарок для чиновников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости