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18:27, 23 августа 2023Забота о себе

Диетолог рассказала о вреде отказа от сладостей и других «вредных» продуктов

Диетолог Сакаида призвала не зацикливаться на свойствах отдельных продуктов

Фото: Unsplash

Диетолог Кайли Сакаида уверена, что полный отказ от сладостей и других считающихся вредными продуктов не всегда является практичным и здоровым походом к правильному питанию. О своей стратегии формирования диеты она рассказала изданию Newsweek.

Сакаида выступила против традиционных советов по правильному питанию, которые разделяют продукты на вредные и полезные. Она призвала при составлении меню сконцентрироваться на его сбалансированности и не зацикливаться на свойствах отдельных компонентов. «Если вы едите, например, пиццу, добавьте к ней овощи, такие как сладкий перец, шпинат, грибы и баклажаны, чтобы увеличить содержание клетчатки и питательных веществ в рационе. Если вы употребляете в пищу хлопья, добавьте к ним молоко, чтобы получить больше белка, и содержащие полезные жиры орехи», — посоветовала диетолог.

По мнению Сакаиды, не принесут вреда даже вафли со сладким соусом, если есть их не каждый день и сочетать их с питательными продуктами — фруктами, орехами или йогуртом. «Я не утверждаю, что вафли объективно являются самым здоровым выбором или что это блюдо обладает выдающимися полезными свойствами. Скорее, речь идет о признании факта, что полный отказ от нездоровой пищи не всегда является практичным или полезным», — отметила диетолог.

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Специалистка рекомендовала ежедневно употреблять в пищу больше клетчатки, необходимой для нормального пищеварения, корректной работы сердца и здорового микробиома кишечника. Также в рационе обязательно должно присутствовать достаточное количество белка, так как именно он дает ощущение сытости и играет важную роль при восстановлении и построении всех тканей организма.

Ранее эндокринолог Евгения Скрынник рассказала о вреде строгих ограничительных диет. Она предупредила, что после окончания такой «голодной» диеты лишние килограммы быстро вернутся.

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    Екатерина Улитина
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