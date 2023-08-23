Недавно отправленную на фронт мощную бригаду ВСУ уличили в потере техники

Forbes: недавно отправленная на фронт 82-ая бригада ВСУ уже теряет технику

Недавно отправленная на фронт 82-ая десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже теряет технику. Об этом пишет журнал Forbes.

«Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2 британского производства, 40 немецкими гусеничными боевыми машинами пехоты Marder и 90 колесными бронированными машинами пехоты Stryker, она сразу же начала терять технику», — говорится в материале издания.

Уточняется, что подразделение «списало» минимум две из около 20 машин M1132, которые являются разминирующими версиями бронетранспортеров Stryker. Как отмечается, неизвестно, что поразило это вооружение. Предполагается, что машины могли подорваться на минах или попасть под артиллерийский обстрел. По информации Forbes, 82-ая бригада потеряла уже 10 процентов разминирующих Stryker.