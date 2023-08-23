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15:50, 23 августа 2023Экономика

Выпускники российских вузов стали реже устраиваться на работу

Минобрнауки: уровень трудоустройства выпускников вузов в России снизился до 73 %

Фото: Redd F / Unsplash

В России выпускники вузов 2022 года стали реже устраиваться на работу — процент трудоустройства составил около 73 процентов. Об этом заявил врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексей Левченко, его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что в прошлом году из вузов выпустились 760 тысяч человек (без учета тех, кто продолжает учиться на следующем уровне, или совмещает работу и учебу). Левченко отметил снижение показателя трудоустройства среди выпускников — по его мнению, это происходит потому, что многие из них «рассматривают одним из путей дальнейшей занятости обучение на последующих уровнях образования».

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При этом наибольший процент трудоустройства был зафиксирован в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах, рассказал врио директора департамента Минобрнауки. Он объяснил это тем, что в этих регионах ведомство совместно с вузами создает центры карьеры, которые решают задачи содействия занятости.

Левченко также подчеркнул важность практики целевого обучения для эффективного трудоустройства. По его словам, отмечается увеличение целевой квоты, установленной кабмином — если в прошлом году для этих целей было выделено 109 тысяч мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, то в 2023 году их число выросло до 114 тысяч.

Ранее руководитель направления «Высшее образование» в компании Skillbox Надежда Галкина рассказала, что диплом о высшем образовании по-прежнему важен для российских работодателей при выборе кандидата. Эксперт объяснила, что его наличие позволяет сузить поиск кадров и делать процесс подбора соискателей более эффективным. При этом указанный в резюме престижный вуз побудит рассмотреть кандидата более внимательно.

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