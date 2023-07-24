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16:21, 24 июля 2023Экономика

Россиянам рассказали о важности высшего образования

Skillbox: диплом о высшем образовании остается важным критерием при трудоустройстве

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Диплом о высшем образовании по-прежнему важен для российских работодателей при выборе кандидата. Об этом рассказала руководитель направления «Высшее образование» в Skillbox Надежда Галкина, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По ее словам, диплом вуза позволяет сужать поиск кадров и делать процесс подбора соискателей более эффективным. Специалисты кадровой службы просматривают сотни резюме, уделяя каждому лишь несколько минут, и именно здесь подключается критерий наличия высшего образования.

Галкина объяснила, что указанный в резюме престижный вуз побудит рассмотреть такого кандидата внимательнее. Помочь это может и тем, кто ищет работу еще во время учебы. В зависимости от отрасли соискатели с дипломом в среднем получают оклад на 40 процентов больше сотрудников без образования, поэтому компаниям с финансовой точки зрения выгоднее брать на работу студентов старших курсов из лучших университетов еще до их выпуска, добавила она.

Эксперт отметила и сохраняющуюся важность для работодателей профильного образования. При этом на оценки и формат обучения (очно, заочно или дистанционно) обращают внимание в меньшей степени. Рассказала Надежда Галкина и о размытом понятии «законченного высшего» образования. Для большинства позиций достаточно диплома бакалавра или специалиста, степень магистра может потребоваться в государственной службе, банковской и образовательной отраслях.

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Руководитель направления Skillbox считает также, что преуспеть в карьере возможно и без диплома. Однако ценность академического образования в последние годы растет — с точки зрения и работодателя, и самих людей. Оно позволит соискателю претендовать на более высокую оплату труда, а также, при желании, построить карьеру за границей. Главным преимуществом высшего образования Галкина назвала сообщество и связи, которые формируются во время обучения.

Ранее 85 процентов российских работодателей пожаловались на недостаточный уровень практической подготовки студентов в вузах. Теоретическую подготовку выпускников в компаниях оценивают хорошо, хотя подавляющее большинство хотели бы улучшить и ее — абсолютно согласны с этим 27 процентов, в целом согласны 28,5 процента, а скорее согласны 27 процентов. Только 17 процентов респондентов не видят необходимости в более качественном преподавании.

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