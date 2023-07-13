Российские работодатели пожаловались на подготовку студентов в вузах

На качество подготовки студентов в вузах России пожаловались 85 процентов работодателей

Уровень практической подготовки студентов в вузах недостаточен, его необходимо повышать. На проблемы в этом вопросе пожаловались 85 процентов из около тысячи работодателей из всех регионов России, опрошенных комиссией Общественной палаты по развитию высшего образования и науки, пишут «Ведомости».

Теоретическую подготовку выпускников в компаниях оценивают хорошо, хотя подавляющее большинство хотели бы улучшить и ее. Абсолютно согласны с этим 27 процентов, в целом согласны 28,5 процента, а скорее согласны 27 процентов. Не видят необходимости в более качественном преподавании теории только 17 процентов респондентов.

Для практики доля абсолютно согласных дошла до 60 процентов, в целом согласных — 25,5 процента, а скорее согласных — 11 процентов. Только четыре процента работодателей сказали, что практическую подготовку студентам улучшать не надо.

Также из результатов опроса следует, что зарплатные ожидания выпускников как завышенные оценивают 26 процентов работодателей, 18 процентов обращают внимание на отсутствие профильного опыта (практики, стажировки), а 17 процентов констатируют, что после вуза молодым людям приходится проходить дополнительное обучение.

Работодатели хотели бы активнее взаимодействовать с учебными заведениями, например, организовывать стажировки преподавателей на предприятиях, совместно проводить исследовательские проекты и консультировать студентов. Также компании считают, что студенты могли бы выполнять выпускные работы по заказу места будущего трудоустройства.

Директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Владимир Блинов признал объективность жалоб. По действующим стандартам практика составляет около 20 процентов общепрофессионального и профессионального циклов, в то время как в развитых странах доля доходит до 50 процентов, а в высокотехнологичных специальностях — до 60 процентов.

По словам Блинова, многие колледжи вообще отказались от производственных практик, поскольку они не помогают в государственной аттестации выпускников. Из-за этого у бывших студентов образуется дефицит компетенций.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для достижения технологического суверенитета в ближайшие пять лет России необходимо привлечь как минимум миллион работников. Для получения необходимых кадров, указала она, нужно работать с системой образования. При этом использовать в качестве ресурса безработных граждан не выйдет, так как у них нет необходимых компетенций.