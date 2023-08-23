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09:27, 23 августа 2023Ценности

67-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без макияжа

Фото: @kimcattrall

Англоканадская актриса Ким Кэтролл показала естественную внешность на новом фото в честь своего дня рождения. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

67-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» предстала в полосатом пуловере и белых брюках, держа в руках тарелку с кусками торта и свечами. При этом на снимке видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж. Кроме того, на коже видны глубокие мимические морщины под глазами, на лбу и около носа.

Поклонники поздравили артистку в комментариях под постом, который набрал более 13 тысяч лайков. «С днем рождения, прекрасная Ким», «Самая прекрасная Саманта, обожаю тебя, с днем рождения», «С днем рождения, королева», — написали они.

В июне Ким Кэтролл перечислила свои способы борьбы со старением. Звезда рассказала, что пытается скрыть признаки старения всеми существующими в мире методами. Среди таких способов она назвала введение ботокса и некоторые другие косметологические процедуры.

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    Екатерина Ештокина
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